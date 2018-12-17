2018-12-17T11:37:01+03:00
Общество

СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области

Место трагедии изучают сыщики и криминалисты
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области.Фото: архив ГУ МЧС по Иркутской области.СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области.Фото: архив ГУ МЧС по Иркутской области.
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В местную пожарную службу обратились очевидцы, они сообщили, что в поселке Звездный Усть-Кутского района горит жилой дом. По тревоге были подняты две бригады спасателей.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что деревянное здание уже охвачено огнем. На то чтобы локализовать и потушить пожар потребовалось 11 минут.

- Спасатели обнаружили в сгоревшем доме тела двух детей 6-ти и 9-ти лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело.

Место трагедии изучают сыщики и криминалисты. Они выясняют, причины случившегося и устанавливают причины пожара. Кроме того опрашивают очевидцев и родителей, которые оставили детей без присмотра.

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