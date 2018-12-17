2018-12-17T12:02:52+03:00
Общество

Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре

Никто не пострадал
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Бурятия.Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Бурятия.
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В пожарную службу города Улан-Удэ обратились очевидцы, они сообщили, что в одном из торговых центров сработала тревожная сигнализация. На место происшествия были отправлены 8 бригад спасателей.

Сегодня днем 17 декабря в 13.20 в одном из торговых центров Советского района Улан-Удэ произошло короткое замыкание. К моменту прибытия спасателей, служба безопасности успела эвакуировать около 500 посетителей.

- Был произведен осмотр здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Бурятия. – В результате, на третьем этаже обнаружили неисправный электрощит. Распространения огня удалось избежать.

Спасатели уточнили, что при эвакуации никто не пострадал. На месте происшествия работают инспекторы пожарного надзора, они выясняют причину неисправности электроприбора.

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