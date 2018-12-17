Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль

17 Дек. 12:50 2018-12-17T12:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Аферисты продолжают обманывать наивных жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попался 37-летний усольчанин.

Накануне, 16 декабря к полицейским Усолья-Сибирского обратился местный житель, мужчина рассказал, что стал жертвой обмана в Интернете. На одном из популярных сайтов посвященных купле-продаже автомобилей он увидел объявление о продаже иномарки по цене дешевле среднерыночной. Продавец в качестве гарантии сделки попросил у 37-летнего мужчины предоплату в 10 тысяч рублей. После того как преступник получил деньги, он перестал выходить на связь.

- Проводится доследственная проверка по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося.

Полицейские изучают банковские счета и номер телефона жулика, для того чтобы установить его личность.