2018-12-17T13:07:40+03:00
Общество

Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта

Торжественную «приемку» учреждения открыл председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол
Яна ЛИСИНА
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Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Школу-сад № 1 в городе Черемхово после капитального ремонта открыл председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Спикер с коллегами по депутатскому корпусу посетил детское учреждение во время рабочей поездки в город шахтеров.

- Почти 300 ребятишек будут учиться, заниматься в обновленном модернизированном здании, где есть все для качественного педагогического процесса, - сказал Сергей Сокол.

Ремонт в учреждении начался в ноябре 2017 года. Были заменены окна, кровля, система отопления. В школе-саде появились обновленный спортивный зал, изостудия, интерактивное оборудование и робототехника. Капитальная реконструкция стала результатом эффективного взаимодействия депутатов областного парламента, администрации Черемхово и местной Думы. Из областного бюджета на ремонт выделили 50 млн рублей с незначительным софинансированием из местного бюджета.

Кроме того, усилиями депутатов ЗакСобрания были выделены средства не только на ремонт школы-сада, но и на покупку новой мебели и всего необходимого оборудования.

Сергей Сокол заметил, что в бюджете региона на 2019-й год также предусмотрены значительные средства на сферу образования, в том числе, на завершение ремонта и строительства детсадов.

- Тем самым мы решаем задачу достаточности мест в детских садах, в том числе и для детей ясельного возраста, – заключил Сергей Сокол.

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