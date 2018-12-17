Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта

17 Дек. 13:07 2018-12-18T09:10:15+03:00

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Школу-сад № 1 в городе Черемхово после капитального ремонта открыл председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Спикер с коллегами по депутатскому корпусу посетил учреждение во время рабочей поездки в город шахтеров.

- Почти 300 ребятишек будут учиться, заниматься в обновленном модернизированном здании. Здесь есть все для качественного педагогического процесса, - сказал Сергей Сокол.

Ремонт в учреждении начали в ноябре 2017 года. Заменили окна, кровлю, систему отопления. В школе-саде появились также обновленный спортивный зал, изостудия, а еще - интерактивное оборудование и робототехника. Капитальная реконструкция - это результат эффективного взаимодействия депутатов областного парламента, администрации Черемхово и местной думы. Из областного бюджета на ремонт выделили 50 млн рублей с незначительным софинансированием из местного бюджета.

Кроме того, усилиями депутатов ЗакСобрания выделены средства не только на ремонт школы-сада, но и на покупку новой мебели и всего необходимого оборудования.

Сергей Сокол заметил, что в бюджете региона на 2019-й год также предусмотрены значительные вливания на сферу образования, в том числе, на завершение ремонта и строительства детсадов.

- Тем самым мы решаем задачу достаточности мест в детских садах, в том числе и для детей ясельного возраста, – заключил Сергей Сокол.