«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой

17 Дек. 14:18 2018-12-17T14:18:17+03:00

За свою душевную «доброту» она получила 2 года лишения свободы условно

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Жительница Иркутска нашла в одном из развлекательных центров чужую банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты. Однако сообщать в банк о своей находке она не стала.

Иркутянка несколько дней совершала покупки за чужой счет, по карте, чья невнимательная хозяйка так и не заблокировала свой счет. Технология бесконтактной оплаты позволяла рассчитываться без ввода пин-кода. Щедрая женщина оплачивала бензин и лекарства своим знакомым, не забывая и о себе. Всего она потратила 5 тысяч рублей.

- Было возбуждено дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Следующие 6 месяцев незадачливая воровка будет находиться на испытательном сроке.

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