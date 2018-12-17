«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой
Жительница Иркутска нашла в одном из развлекательных центров чужую банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты. Однако сообщать в банк о своей находке она не стала.
Иркутянка несколько дней совершала покупки за чужой счет, по карте, чья невнимательная хозяйка так и не заблокировала свой счет. Технология бесконтактной оплаты позволяла рассчитываться без ввода пин-кода. Щедрая женщина оплачивала бензин и лекарства своим знакомым, не забывая и о себе. Всего она потратила 5 тысяч рублей.
- Было возбуждено дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Следующие 6 месяцев незадачливая воровка будет находиться на испытательном сроке.
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