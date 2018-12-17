2018-12-17T14:18:17+03:00
Общество

«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой

За свою душевную «доброту» она получила 2 года лишения свободы условно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой.«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Жительница Иркутска нашла в одном из развлекательных центров чужую банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты. Однако сообщать в банк о своей находке она не стала.

Иркутянка несколько дней совершала покупки за чужой счет, по карте, чья невнимательная хозяйка так и не заблокировала свой счет. Технология бесконтактной оплаты позволяла рассчитываться без ввода пин-кода. Щедрая женщина оплачивала бензин и лекарства своим знакомым, не забывая и о себе. Всего она потратила 5 тысяч рублей.

- Было возбуждено дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Следующие 6 месяцев незадачливая воровка будет находиться на испытательном сроке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль. Проводится доследственная проверка. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся
Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов
16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад
Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта
Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль
Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области
Фан-сектор «Байкал-Энергии» определил лучших журналистов года: в двух номинациях победили корреспонденты «Комсомолки»
Житель Иркутска остался без света по ошибке коммунальщиков
Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова завоевала бронзовую медаль на международном турнире «Мастерс» в Китае
Поздравляем с днем рождения председателя ЗС Иркутской области Сергея Сокола
Национальный календарь событий: в голосовании участвуют три проекта из Иркутской области
В Иркутске утром 17 декабря пробки 9 баллов: на дорогах города – 9 ДТП
В иркутской «Молчановке» покажут оперу с Анной Нетребко в главной роли
БК «Иркут» проиграл клубу «Химки-Подмосковье»
Прогноз погоды в Иркутске: днем 17 декабря в городе -10
Спортсмен из Иркутска Алексей Рудевич начал забег по трассе «Таврида» в Крыму
Из-за некомпетентного массажиста жителю Иркутского района удалили пальцы ног
Байкал вошел в пятерку достопримечательностей в 2018 году
До Иркутска не довезли больше 800 килограммов бельгийских яблок
Туристы стали чаще посещать Иркутскую область зимой
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду с минимальным счетом проиграл «Зауралью»
Бурятскому кукольному театру «Ульгэр» вручили всероссийскую премию за лучшую постановку русской классики
Пропала без вести: молодая мать с годовалым ребенком пропала в Бурятии
После капитального ремонта иркутский дворец бракосочетания откроется 18 декабря
Грузовики «Iveco» и «Nissan» столкнулись в Иркутской области: один водитель погиб
«Байкал-Энергия» на домашнем льду разгромила кировскую «Родину» со счетом 7:2