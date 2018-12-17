17 Дек. 15:50 2018-12-17T15:50:49+03:00

16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла на железнодорожных путях станции Турма в Братском районе Иркутской области. Сыщики выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, который попал под поезд.

Это произошло накануне, вечером 16 декабря. Проходящий состав сбил молодого человек на путях.

- Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, повлекшее смерть, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СУ СК РФ. – Выясняются причины случившегося.

Сыщики допрашивают бригаду машинистов состава и исследуют место происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области. Место трагедии изучают сыщики и криминалисты. Подробнее.

Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников. Они обманом заманили девушку на квартиру. Подробнее.

Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад. Инспекторы ДПС выясняют подробности случившегося. Подробнее.