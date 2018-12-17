16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Трагедия произошла на железнодорожных путях станции Турма в Братском районе Иркутской области. Сыщики выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, который попал под поезд.
Это произошло накануне, вечером 16 декабря. Проходящий состав сбил молодого человек на путях.
- Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, повлекшее смерть, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СУ СК РФ. – Выясняются причины случившегося.
Сыщики допрашивают бригаду машинистов состава и исследуют место происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области. Место трагедии изучают сыщики и криминалисты. Подробнее.
Пропавшую в Нижнеудинске 17-летнюю девушку убили двое школьников. Они обманом заманили девушку на квартиру. Подробнее.
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад. Инспекторы ДПС выясняют подробности случившегося. Подробнее.