2018-12-17T16:07:40+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов

По области – сильный ветер, метели
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 18 декабря будет переменная облачность, пойдет небольшой снег. Ветер дует западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -13,-15. Днем будет тепло, -6,-8 градусов.

- По области - переменная облачность, небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в северных районах порывы 12-17 м/с, позёмки, метели.

Температура в Приангарье ночью -11,-16, при прояснении -21,-26, в крайних северных, северо-восточных районах -20,-25, местами -30,-35. Днем воздух в Иркутской области прогреется до -6,-11, при облачной погоде температура будет не выше -16,-21 градуса.

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