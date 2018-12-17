17 Дек. 19:35 2018-12-17T19:35:53+03:00

Следователи из Ростова-на-Дону задержали в Иркутске мужчину, которого подозревают в насилии и грабеже, совершенном 6 лет назад. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Свои преступления он совершил еще шесть лет назад и был уверен - в Сибири его не найдут

Изменить размер текста: A A

На днях следователи из Ростова-на-Дону задержали в Иркутске 29-летнего мужчину. Обвинения против него серьезные. Сибиряк подозревается сразу в нескольких преступлениях, совершенных на юге России в 2012 году, ровно 6 лет назад. Список внушителен и тянет по совокупности на хороший срок за решеткой: насильственные действия сексуального характера; изнасилование; покушение на грабеж.

- По данным следствия, 1 декабря 2012 года мужчина, находясь в Ростове-на-Дону на улице Зорге, применив насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее ему незнакомой 19-летней девушки, а также попытался ее ограбить, - сообщает СКР по Ростовской области. - После этого скрылся.

Установить «по горячим следам», кто такой нападавший, не удалось. И он вскоре решил, что избежал наказания. Однако не тут-то было Работа следователей продолжалась.На днях в следственные органы СКР по Ростовской области поступила информация о возможной причастности 29-летнего жителя Иркутска к эти преступлениям.При оперативной проверке она подтвердилась и в Иркутск вылетела группа следователей и оперативников из Ростова-на Дону. Подозреваемый задержан и уже находится в Ростове-на-Дону. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.