18 Дек. 03:54 2018-12-18T04:05:39+03:00

Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место. Фото: сайт ФССР.

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В Лейк Плэсиде накануне завершился четвертый этап Кубка мира по санному спорту. Российские спортсмены выступили на нем отлично, завоевав первые и вторые места. Серебряным призером стал спортсмен из Иркутской области – братчанин Семен Павличенко.

- В спринтерской гонке российских болельщиков порадовали мужчины в одноместных санях. Роман Репилов завоевал золото, Семен Павличенко стал серебряным призером, - сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России. – У Репилова также золото в индивидуальной гонка. Семен Павличенко уступил товарищу по команде +0.372 и вошел в 6-ку лучших.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии уже в следующем году.

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