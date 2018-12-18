Чемпионат России по волейболу: иркутская «Ангара» снова лидер

18 Дек. 04:23 2018-12-18T04:25:53+03:00

В следующем году спортсменки поедут в Омск на игры четвертого тура

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По прошествии третьего тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока спортсменкам «Ангары» из Иркутска удалось удержаться на первой строчке в турнирной таблице. Игры проходили во ДС «Труд».

- Иркутская команда «Ангара» одержала пять побед из пяти, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Выиграли со счетом 3:1 у команд «Надежды Хакасии» из Абакана и «Омь-СибГУОР» из Омска. Со счетом 3:2 в пользу иркутянок закончилась встреча с командой «Алтай-АГАУ» из Барнаула и 3:0 с клубом «Забайкалка» из Читы. С таким же счетом обыграли «Олимп-2» из Новосибирской области.

Следующий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд состоится в Омске с 11 по 16 января 2019 года.

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