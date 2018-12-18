Международный день короткометражного кино в Иркутске отметят бесплатными показами
В самый короткий день в году 21 декабря отмечается международный день короткометражного кино. В Иркутске к этому событию проведут несколько бесплатных показов.
В кинотеатре «Киномолл» 21 числа покажут программу «Фестивальные хиты. Один против всех». Это четыре фильма подряд: «Миллиард», «Пик коммунизма», «Ленин день», «Deus ex». Начало показа – в 19:00.
А в Доме кино 22 декабря в 18.00 начнется показ программы «Экранизация». Она включает в себя три российских картины: «Юшка», «Воротничок», «Послевкусие».
Вход на показы свободный.
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