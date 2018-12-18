2018-12-18T14:34:44+03:00
Общество

Умер Владимир Соколов, иркутский режиссер и руководитель «Театра пилигримов»

Смерть Владимира Соколова – огромная потеря для города
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Умер иркутский режиссер и руководитель «Театра пилигримов» Владимир Соколов.Умер иркутский режиссер и руководитель «Театра пилигримов» Владимир Соколов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Художественный руководитель и директор Иркутского областного театра-студии «Театр пилигримов», композитор, актер и режиссер Владимир Соколов ушел из жизни 17 декабря 2018 года после тяжелой болезни.

- Владимир Соколов всю жизнь преданно служил искусству, – говорят в пресс-службе министерства культуры Иркутской области. – Он был талантливым и неординарным человеком, который занимал особое место в культурной жизни города.

«Комсомольская правда» в Иркутске выражает соболезнования родным и близким Владимира Соколова.

СПРАВКА «КП»

Владимир Игоревич Соколов родился в Хабаровске в 1952 году. В 1983 году закончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1991 году он создал музыкальный театр «Театр пилигримов». Выступал с гастролями в России и Европе. В 1979 году, вскоре после окончания Ленинградской консерватории, он приехал в Иркутск, чтобы остаться в нем навсегда и посвятить себя этому городу. Работал в училище искусств, в Иркутской областной филармонии. В 1983, будучи заведующим музыкальной частью театра, он создал музыкальную группу «Пилигримы» и поставил спектакль «Песни под водой», используя песни деревень, ушедших на дно Братского водохранилища. С этим спектаклем группа гастролирует, спектакль признают лучшим на театральном фестивале в Перу (1989), его ценят в Германии и Испании (1990). Во время гастролей записываются музыкальные программы для «Пан-Американского телевидения» и «Радио Мадрид». Усилиями Владимира Соколова в 1991 театр-студия «Театр пилигримов» получает статус государственного учреждения культуры и переезжает в подвал Иркутского ТЮЗа им. А.Вампилова, а в 1999 году -в уютный камерный зал на 40 мест.

В 2000-ом году за создание оперы «Аве Мария» Владимир Соколов получил золотую медаль Папы Римского Иоанна Павла II. Активно сотрудничал с Иркутским музыкальным театром по таким проектам как, рок-оперы «Юнона» и «Авось», «Иисус Христос — суперзвезда», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», детские сказки «Муха-Цокотуха», «Бременские музыканты».

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