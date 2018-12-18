Иркутянин и его 16-летняя подружка продавали детям наркотики в Тюмени

18 Дек. 07:08 2018-12-18T08:45:39+03:00

Ранее он уже был судим за кражу в Иркутске

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В Тюменском районе завершилось расследование дела 21 –летнего жителя Иркутской области. Ранее судимый молодой человек познакомился с 16-летней школьницей из Тюменского района, вместе они подсаживали местных детей на наркотики.

Летом 2018 года его осудили за кражу на 1 год и 6 месяцев условно. Избежав тюрьмы, иркутянин подался в Тюмень. Там он познакомился с 16-летней школьницей из поселка Винзили Тюменского района. Молодой человек предложил своей несовершеннолетней подружке продавать наркотики среди учеников местной школы. Так они предложили попробовать синтетические наркотики двум девочкам 13 и 14 лет. Для одной из них это чуть не закончилось гибелью. Ребенка, которому стало плохо, под руки отвели домой. Школьница сообщила о происходящем в полицию.

- Девушка рассказала, что в ее доме он хранит синтетические наркотики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. – В ходе обыска обнаружили и изъяли 46 грамм запрещенного вещества.

Житель Иркутской области был задержан, свою вину он отрицать не стал и дал признательные показания. Его обвиняют в покушении на сбыт и в склонении к употреблению наркотиков. В ближайшее время дело рассмотрит суд.