Из-за невнимательности матери годовалый ребенок погиб в Ангарске

18 Дек. 07:30 2018-12-18T08:48:59+03:00

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В Ангарске завершилось расследование гибели ребенка. Он скончался от ожогов, которые получил по невнимательности матери, проигнорировавшей неисправность сантехники.

Сыщики установили, что 26-летняя ангарчанка посадила ребенка в ванную, и, включив воду, отошла. Девушка знала, что смеситель в ванной сломан, но все же оставила малыша одного. В ее отсутствие из крана хлынула горячая вода. С многочисленными ожогами по всему телу мальчика доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ребенка.

- Было возбуждено дело по статье убийство по неосторожности, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Мать раскаялась и признала свою вину.

Суд, учитывая все обстоятельства, приговорил ангарчанку к домашнему аресту на 6 месяцев.

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