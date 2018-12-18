Иркутянина оштрафовали за аватарку с пропагандой наркотиков

18 Дек. 08:03 2018-12-18T08:46:54+03:00

Его приговорили к штрафу в 4500 рублей

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В Иркутске закончилось рассмотрение дела о пропаганде наркотических веществ. 20-летнего уроженца Иркутской области осудили за фотографию в социальных сетях. На фото своего профиля он поместил изображение растения, содержащего наркотические вещества.

Полицейские в апреле 2018 года в ходе мониторинга Интернета заметили профиль, принадлежащий 20-летнему безработному иркутянину. На аватарке было растение, содержащее наркотики, а также устройство для курения запрещенных смесей. По заключению психологической экспертизы было установлено, что данная фотография является наглядной инструкцией к употреблению наркотиков. По мнению экспертов, это может вызвать у подростков и детей желание попробовать одурманивающие вещества.

- Было рассмотрено административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Молодой человек признал свою вину.

С учетом всех обстоятельств его приговорили к штрафу в размере 4500 рублей.