2018-12-18T08:46:54+03:00
Общество

Иркутянина оштрафовали за аватарку с пропагандой наркотиков

Его приговорили к штрафу в 4500 рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Иркутянина оштрафовали за аватарку с пропагандой наркотиков.Иркутянина оштрафовали за аватарку с пропагандой наркотиков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске закончилось рассмотрение дела о пропаганде наркотических веществ. 20-летнего уроженца Иркутской области осудили за фотографию в социальных сетях. На фото своего профиля он поместил изображение растения, содержащего наркотические вещества.

Полицейские в апреле 2018 года в ходе мониторинга Интернета заметили профиль, принадлежащий 20-летнему безработному иркутянину. На аватарке было растение, содержащее наркотики, а также устройство для курения запрещенных смесей. По заключению психологической экспертизы было установлено, что данная фотография является наглядной инструкцией к употреблению наркотиков. По мнению экспертов, это может вызвать у подростков и детей желание попробовать одурманивающие вещества.

- Было рассмотрено административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – Молодой человек признал свою вину.

С учетом всех обстоятельств его приговорили к штрафу в размере 4500 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына