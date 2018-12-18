Книгу, посвященную 100-летию исторического факультета ИГУ, презентуют в январе

18 Дек. 09:00 2018-12-18T09:00:02+03:00

В свет выходит книга «Историки о себе и не только». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новое издание «Историки о себе и не только» вошли воспоминания об учителях, однокурсниках, студенческой жизни

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В январе в Иркутске презентуют новую книгу «Историки о себе и не только». Приурочено яркое интересное издание к 100-летию исторического факультета ИГУ. Его презентация пройдет в январе в отделе истории областного краеведческого музея.

Уточним, книга – это проект общества «Краевед Приангарья» и входит в библиотеку одноименного журнала. Идея его создания принадлежит депутату Госдумы от нашего региона Николаю Николаеву. Поддержал он издание этой книги.

В книге можно почитать воспоминания выпускников исторического факультета 1940-1980-х годов об учителях, однокурсниках, студенческой жизни. Это первое издание, в которое вошли как ранее опубликованные в различных университетских журналах воспоминания, так и специально написанные к 100-летию факультета. И, конечно, сквозь призму чьих-то личных историй можно проследить настроение, взгляды, события того времени. В книге и много фотографий – с демонстраций, студенческих праздников, практик и другие редки и интересные снимки.