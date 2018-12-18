Мать-алкоголичку лишили родительских прав и выселили из квартиры в Братске

18 Дек. 09:39 2018-12-18T09:47:09+03:00

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Органы опеки и попечительства через суд добились выселения матери, которая была лишена родительских прав за чрезмерную тягу к алкоголю. Женщина продолжала проживать в квартире, которая принадлежит ее детям. Хотя по закону уже не была членом семьи. К тому же она накопила долги за коммунальные услуги.

Пагубная привычка стоила братчанке возможности воспитывать своих несовершеннолетних детей. В декабря 2017 года она лишилась своих родительских прав. Малыши были переданы под опеку. Оставшись одна, женщина не попыталась исправиться. Более того, она продолжила выпивать и даже привлекалась к ответственности за нарушение общественного порядка.

- Квартиру, принадлежащую ребенку, она довела до антисанитарии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Кроме того она накопила 77 тысяч рублей долга по коммунальным платежам.

Суд, рассмотрев иск органов попечительства и опеки, принял решение о выселении любительницы спиртного.

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