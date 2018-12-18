Проект закона «О потребительской корзине» принят на сессии ЗакСобрания Иркутской области

18 Дек. 09:44 2018-12-18T09:44:26+03:00

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Во втором и окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области принят проект закона Иркутской области «О потребительской корзине». По федеральному законодательству потребительская корзина для основных групп населения устанавливается один раз в пять лет. В 2013 году в регионе был принят соответствующий закон, действие которого истекает к 1 января 2019 года. В связи с этим возникла потребность в принятии нового документа.

Однако была отклонена поправка, которую внесло Иркутское областное объединение организаций профсоюзов. Поправка направлена на то, чтобы увеличить расходы на непродовольственные товары и услуги по отношению к расходам на покупку продуктов питания. Правительством региона было отмечено, что принятие поправки приведет к увеличению социальных расходов областного бюджета на 1 млрд рублей.

- За последние пять лет существенно выросла стоимость непродовольственных товаров и услуг, также появились новые виды платежей, например, за капитальный ремонт к многоквартирных домах, а с 2019 года увеличатся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, поэтому этот вопрос не может оставаться без внимания, - отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Поправку профсоюзов поддержали депутаты фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В 2019 году они намерены вернуться к этому вопросу - при поступлении дополнительных доходов и уточнении параметров бюджета.