2018-12-18T09:44:26+03:00
Общество

Проект закона «О потребительской корзине» принят на сессии ЗакСобрания Иркутской области

Однако депутаты намерены настаивать на дальнейших поправках к документу
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во втором и окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области принят проект закона Иркутской области «О потребительской корзине». По федеральному законодательству потребительская корзина для основных групп населения устанавливается один раз в пять лет. В 2013 году в регионе был принят соответствующий закон, действие которого истекает к 1 января 2019 года. В связи с этим возникла потребность в принятии нового документа.

Однако была отклонена поправка, которую внесло Иркутское областное объединение организаций профсоюзов. Поправка направлена на то, чтобы увеличить расходы на непродовольственные товары и услуги по отношению к расходам на покупку продуктов питания. Правительством региона было отмечено, что принятие поправки приведет к увеличению социальных расходов областного бюджета на 1 млрд рублей.

- За последние пять лет существенно выросла стоимость непродовольственных товаров и услуг, также появились новые виды платежей, например, за капитальный ремонт к многоквартирных домах, а с 2019 года увеличатся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, поэтому этот вопрос не может оставаться без внимания, - отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Поправку профсоюзов поддержали депутаты фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В 2019 году они намерены вернуться к этому вопросу - при поступлении дополнительных доходов и уточнении параметров бюджета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына