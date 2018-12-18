18 Дек. 13:06 2018-12-18T13:06:51+03:00

Выпили за знакомство: иркутянин украл деньги и телефон у своего собутыльника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно

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Двое иркутян познакомились друг с другом в районе железнодорожного вокзала. Решив отметить такое примечательное событие, мужчины решили совместно выпить.

Когда торжественное празднование знакомства уже подходило к концу, под действием алкоголя один из собутыльников уснул. Такое завершение банкета опечалило его нового друга, он решил похитить телефон и деньги товарища.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Подсудимый был признан виновным и приговорен к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев условно.

Каждые два месяца иркутянину предстоит отмечаться у участкового. До истечения условного срока ему также запрещено без уведомления менять место жительства.

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