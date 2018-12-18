2018-12-18T14:25:13+03:00
Общество

Перекресток улиц Лызина и Ядринцева в Иркутске закроют для проезда с 18 по 30 декабря

Это связано с проведением ремонтных работ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Перекресток улиц Лызина и Ядринцева в Иркутске закроют для проезда с 18 по 30 декабря.Перекресток улиц Лызина и Ядринцева в Иркутске закроют для проезда с 18 по 30 декабря.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение транспорта закроют на перекрестке улиц Лызина и Ядринцева с 18 по 30 декабря.

- Это связано с проведением ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Будут восстанавливать канализационные магистрали.

При этом сквозной проезд по улице Лызина будет разрешен.

Учтите это при составлении своего маршрута.

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