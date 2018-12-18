Перекресток улиц Лызина и Ядринцева в Иркутске закроют для проезда с 18 по 30 декабря
Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение транспорта закроют на перекрестке улиц Лызина и Ядринцева с 18 по 30 декабря.
- Это связано с проведением ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Будут восстанавливать канализационные магистрали.
При этом сквозной проезд по улице Лызина будет разрешен.
Учтите это при составлении своего маршрута.
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