Рецидивист из Ангарска обокрал павильон скупки сотовых в Усолье-Сибирском

18 Дек. 15:06 2018-12-18T15:06:35+03:00

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

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В одном из торговых комплексов города Усолье-Сибирское обокрали павильон скупки сотовых телефонов. Об этом сыщикам рассказал владелец торговой точки.

В ноябре к полицейским за помощью обратился один из местных предпринимателей, он рассказал, что стал жертвой ограбления. В павильон, который он арендует в одном из развлекательных центров города, проник неизвестный и похитил два сотовых. Оперативники смогли выйти на след преступника и задержать его. Им оказался ранее судимый за кражи житель Ангарска.

- Украденные телефоны он продал в другой скупке, успев потратить вырученные деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – На 37-летнего мужчину было возбуждено уголовное дело.

Один из телефонов полицейским удалось вернуть владельцу. Материалы дела уже переданы в суд. Вору-рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.

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