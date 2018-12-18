ДТП в Иркутской области: 20-летний водитель «Toyota Corolla» погиб столкнувшись с грузовиком «Renault»
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошла очередная авария. ДТП произошло в Усольском районе Иркутской области.
Молодой парень, находившийся за рулем «Toyota» двигался со стороны Иркутска. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Renault».
- Молодой человек скончался до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Уже известно, что его водительский стаж составлял около 4 месяцев. Он получил права в августе.
Инспекторы ДПС выясняют причины случившегося. Проводится доследственная проверка.
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