18 Дек. 15:39 2018-12-18T15:39:53+03:00

ДТП в Иркутской области: 20-летний водитель «Toyota Corolla» погиб столкнувшись с грузовиком «Renault». Место аварии. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек имел водительский стаж всего 4 месяца

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На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошла очередная авария. ДТП произошло в Усольском районе Иркутской области.

Молодой парень, находившийся за рулем «Toyota» двигался со стороны Иркутска. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Renault».

- Молодой человек скончался до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Уже известно, что его водительский стаж составлял около 4 месяцев. Он получил права в августе.

Инспекторы ДПС выясняют причины случившегося. Проводится доследственная проверка.

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