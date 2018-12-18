2018-12-18T16:38:26+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: днем 19 декабря в городе -11 градусов

По области – метели
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: днем 19 декабря в городе -11 градусовПрогноз погоды в Иркутске: днем 19 декабря в городе -11 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 19 декабря переменная облачность, ночью пойдет небольшой снег. Днем по прогнозам синоптиков осадков не ожидается. Ветер дует юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в городе ночью -15, -17, днем уличные термометры покажут -9, -11 градусов.

- По области - переменная облачность, в северных районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер будет дуть западный, юго-западный 5-10 м/с. Ожидаются порывы до 11-16 м/с, низовые метели, в южных районах скорость юго-восточного ветра 4-9 м/с.

В Приангарье ночью будет -8,-13, при прояснении -18,-23, в южных районах -14,-19, при прояснении до -23. Днём воздух прогреется до -6,-11, при облачной погоде -13,-18, местами в западных районах до -4 градусов.

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