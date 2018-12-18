2018-12-18T17:27:27+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» дома обыграла ульяновскую «Волгу»

Иркутяне продолжили свою победную серию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» дома обыграла ульяновскую «Волгу». Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» дома обыграла ульяновскую «Волгу». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Есть еще одна победа иркутской "Байкал-Энергии"! В очередном домашнем матче Суперлиги бело-синие обыграли «Волгу» из Ульяновска со счетом 6:2.

Вперед наши парни вырвались на 10-й минуте встречи после точного удара с углового лучшего бомбардира команды Евгения Волгужева. Вскоре преимущество иркутян удвоил еще один лидер Антон Шевцов. Размочили счет гости лишь на 34-й минуте, когда отличился Руслан Галяутдинов. Но на перерыв бело-синие ушли ведя в счете в два мяча. Третий точный удар на счету Павла Дубовика – 3:1.

В начале второго отрезка «Волга» вновь сократила отставание благодаря голу Эмиля Бихузина, который начинал сезон в иркутской команде. А после этого забивали уже только хоккеисты «Байкал-Энергии». С 12-метрового удара отличился все тот же Павел Дубовик. Еще по одному разу отличились Владислав Кузнецов и Руслан Тремаскин.

Продолжить победную серию «Байкал-Энергия» попробует 22 декабря в Новосибирске, в игре с местным «Сибсельмашем».

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