Чемпионат СФО по самбо: у спортсменов Иркутской области 14 медалей
Чемпионат Сибирского федерального округа завершился накануне в Новосибирске. Спортсмены Иркутской области достойно представили Приангарье на соревнованиях.
- Женская сборная Иркутской области заняла третье общекомандное место, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Золотые медали у ангарчанки Дарьи Ермаковой и Ксении Переломовой из Братска. Бронза в весовой категории 56 кг также уехала в Ангарск, ее завоевала Полина Карпова.
Всего у мужчин, юниоров, юношей, юниорок и девушек еще 12 медалей. Золото в спортивном самбо взял иркутянин Георгий Шемазашвили, серебро у иркутянина Ивана Гулина, бронза у ангарчанина Павла Серика.
Бронза в боевом самбо у Тимура Онхонова из Иркутска, Александра Кучука (74 кг) и Николая Агафонова. Все они на третьем месте, но в разных весовых категориях.
У юниорок серебро взяли Дарья Ермакова и ещё одна ангарская самбистка Анастасия Ротарь. У Анастасии также золотая медаль в первенстве СФО среди девушек.
У юношей первое место досталось Андрею Онищенко из Усть-Илимска, второе место у Санжарбека Темирова из Шелехова. Он же получил бронзу по юниорам.