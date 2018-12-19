Чемпионат СФО по самбо: у спортсменов Иркутской области 14 медалей

19 Дек. 03:34 2018-12-19T04:17:52+03:00

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Чемпионат Сибирского федерального округа завершился накануне в Новосибирске. Спортсмены Иркутской области достойно представили Приангарье на соревнованиях.

- Женская сборная Иркутской области заняла третье общекомандное место, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Золотые медали у ангарчанки Дарьи Ермаковой и Ксении Переломовой из Братска. Бронза в весовой категории 56 кг также уехала в Ангарск, ее завоевала Полина Карпова.

Всего у мужчин, юниоров, юношей, юниорок и девушек еще 12 медалей. Золото в спортивном самбо взял иркутянин Георгий Шемазашвили, серебро у иркутянина Ивана Гулина, бронза у ангарчанина Павла Серика.

Бронза в боевом самбо у Тимура Онхонова из Иркутска, Александра Кучука (74 кг) и Николая Агафонова. Все они на третьем месте, но в разных весовых категориях.

У юниорок серебро взяли Дарья Ермакова и ещё одна ангарская самбистка Анастасия Ротарь. У Анастасии также золотая медаль в первенстве СФО среди девушек.

У юношей первое место досталось Андрею Онищенко из Усть-Илимска, второе место у Санжарбека Темирова из Шелехова. Он же получил бронзу по юниорам.