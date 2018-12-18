ДТП в Иркутске: несколько автомобилей столкнулись на улице Сергеева

18 Дек. 18:09 2018-12-18T18:09:15+03:00

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Пробка образовалась вечером, 18 декабря на улице Сергеева в Иркутске из-за массового ДТП. Там, в районе мебельного центра столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях, водители, которые проезжали мимо аварии.

Кто стал виновником ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Есть ли пострадавшие пока неизвестно. Но через несколько минут после столкновения на место прибыла скорая помощь. Подробности выясняются.

Тем временем, полицейские разбираются в причинах крупной аварии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Там погиб водитель «Toyota», который ехал со стороны Иркутска. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Renault».

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