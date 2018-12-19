19 Дек. 04:01 2018-12-19T04:01:52+03:00

Новые автобусы, троллейбусы и трамваи вышли на маршруты в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Транспорт будет комфортным также для пожилых и инвалидов

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В Иркутске обновление общественного транспорта. 18 декабря на маршруты вышли 6 новых автобусов, 5 троллейбусов и 10 трамваев.

- Автобусы и троллейбусы изготовлены с низким расположением пола по всей длине салона, - рассказали в администрации города Иркутска. - Это обеспечивает максимальное удобство посадки и высадки пассажиров. И особенно важно для пожилых, людей с ограниченными возможностями, женщин с детьми и колясками. Также новые автобусы и троллейбусы оснащены устройством для съезда инвалидных колясок.

Новый общественный транспорт оборудован системой ГЛОНАСС. В нем установлены речевые информаторы. Работает бегущая строка с указанием маршрута и названием остановочных пунктов.