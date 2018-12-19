В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына
Вступилась на защиту дочери. Девочка пожаловалась маме на старшего брата.
- Разбираться в возникшему между детьми конфликте мать не пожелала и, разозлившись, отреагировала на жалобу дочери, ударив кулаком сыну по лицу, - сообщает пресс-служба Качугского районного суда. – У несовершеннолетнего ребенка появилась подкожная гематома щечной области справа.
Женщину привлекли к административной ответственности. Дело разбиралось в суде. Жительница Качуга свою вину признала и раскаялась. Судья решил так: мать заплатит штраф 5000 рублей.
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