19 Дек. 04:33 2018-12-19T04:33:26+03:00

В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына Фото: Андрей КОПАЛОВ

Это произошло в Качуге

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Вступилась на защиту дочери. Девочка пожаловалась маме на старшего брата.

- Разбираться в возникшему между детьми конфликте мать не пожелала и, разозлившись, отреагировала на жалобу дочери, ударив кулаком сыну по лицу, - сообщает пресс-служба Качугского районного суда. – У несовершеннолетнего ребенка появилась подкожная гематома щечной области справа.

Женщину привлекли к административной ответственности. Дело разбиралось в суде. Жительница Качуга свою вину признала и раскаялась. Судья решил так: мать заплатит штраф 5000 рублей.

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