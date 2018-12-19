2018-12-19T04:52:38+03:00
Общество

Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее

Киносеанс пройдет 27 декабря
Ирина РЮТИНА
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Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музееЧетыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музееФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский областной краеведческий музей примет участие во всероссийской акции «День короткометражного кино». Так, 27 декабря в отделе истории пройдет показ сразу четырех короткометражек.

- Мы представим зрителям программу «Звезды в коротком метре» (16+), в которую входят такие фильмы, как «Нет» Ивана Петухова, «Взятка» Алексея Харитонова, «На чужбине» Михаила Черных, «Кастинг» Влада Макейчика, «Рикошет» Тимура Джураева, - рассказали в пресс-службе музея.

Три из представленных фильма вышли в свет в этом году. Один в 2017 Начало просмотра в 18.30. Вход свободный.

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