19 Дек. 04:52 2018-12-19T04:52:38+03:00

Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Иркутский областной краеведческий музей примет участие во всероссийской акции «День короткометражного кино». Так, 27 декабря в отделе истории пройдет показ сразу четырех короткометражек.

- Мы представим зрителям программу «Звезды в коротком метре» (16+), в которую входят такие фильмы, как «Нет» Ивана Петухова, «Взятка» Алексея Харитонова, «На чужбине» Михаила Черных, «Кастинг» Влада Макейчика, «Рикошет» Тимура Джураева, - рассказали в пресс-службе музея.

Три из представленных фильма вышли в свет в этом году. Один в 2017 Начало просмотра в 18.30. Вход свободный.

Читайте также:

Международный день короткометражного кино в Иркутске отметят бесплатными показами

В иркутской «Молчановке» покажут оперу с Анной Нетребко в главной роли