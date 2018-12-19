2018-12-19T05:15:58+03:00
Общество

Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России

Критерием отбора была высота дерева
Ирина РЮТИНА
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Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России. Фото: Надежда ШиловаИркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России. Фото: Надежда Шилова
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Новый год – праздник волшебства, чудес и счастья. И какой же новый год без елки? Практически во всех городах России на сегодняшний день главные елки установлены на центральных площадках отдыха горожан. По традиции, в Иркутске это сквер им. Кирова. Именно здесь в конце ноября и установили «зеленую красавицу». Ее высота 27, 5 метров. И по этому критерию наша ель вошла в ТОП-10 новогодних елок, обогнав даже елки из Москвы и Питера.

- Первое место у Красноярска, - сообщает аналитическое агентство ТурСтат. – Высота красноярского дерева 55 метров.

Второе место у 34-метровой ели из Уфы, третье – у Тюмени, там дерево высотой 30 метров. Иркутская елочка на 4 месте. После столицы Приангарья города разместились в таком порядке: Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Самара и Ставрополь.

Далее места распределились следующим образом, ТОП-20 елок России: Пенза, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Волгоград.

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