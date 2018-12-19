Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги

19 Дек. 05:54 2018-12-19T05:54:36+03:00

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В суд обратилась ангарчанка, которая заявила о том, что в январе 2018 года со всей семьей она отправилась на одну из турбаз на Байкале. Там родственники взяли в прокат два тюба. Пострадавшая вместе с мамой решила прокатиться с горки, сцепив вместе два средства для катания, женщины начали спуск. Обе вылетели за пределы ограждения. Девушка сильно ударилась ногой и не смогла встать. Неравнодушные свидетели этого происшествия сообщили об этом руководству турбазы, те вызвали спасателей МЧС. Ангарчанку доставили в больницу, где ей поставили диагноз: вывих левой ноги.

- После случившегося женщина длительное время находилась на больничном, принимала лекарства, - сообщили в пресс-службе Анграрского городского суда. - До настоящего времени она также проходит лечение, передвигается на костылях. От произошедшего и причинного ее здоровью вреда она испытывает сильный стресс, физические и моральные страдания.

Владельцы турбазы отказались добровольно возместить убытки от лечения. В свое оправдание они утверждали, что их организация только предоставляла инвентарь для катания, но не отвечала за саму горку и вообще, склон находится за пределами турбазы.

- При оценке данного довода суд исходил из того, что факт нахождения на горе, с которой истицей осуществлялся скат, сотрудника турбазы, наличие вблизи подъемника свидетельствуют о том, что ответчик оказывает не только услуги по покату спортивного снаряжения, но и непосредственно услугу по катанию с горы.

Помимо этого доказательств того, что территория турбазы огорожена не было предоставлено.

Были допрошены свидетели происшествия. По решению Ангарского городского суда владельцы турбазы должны будут выплатить компенсацию в размере 131 тысячи рублей за моральный вред, расходы по реабилитации и судебные расходы.