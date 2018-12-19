Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку

19 Дек. 06:11 2018-12-19T06:11:21+03:00

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Иркутянин три года не платил алименты своим несовершеннолетним детям и не принимал участие в их воспитании. Будучи безработным он накопил долг в полмиллиона рублей.

- В связи с чем, в рамках исполнительного производства судебным приставом отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Иркутску и Иркутскому району УФССП России по Иркутской области вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении находящейся в собственности у гражданина З. квартиры в микрорайоне Первомайский областного центра, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Должник обратился в отдел Управления Росреестра для того, чтобы оформить сделку купли-продажи, но там ему отказали. Мужчина сразу же явился на прием к судебному приставу, тот ему разъяснил о том, что пока он не погасит всю задолженность перед своими детьми, запрет не будет снят.

Иркутянин оплатил всю сумму. Мужчина уже продал квартиру.