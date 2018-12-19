19 Дек. 06:34 2018-12-19T06:34:07+03:00

Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В поселке Белореченском женщина с 3-летним ребенком успела спастись из горящей квартиры многоэтажного дома. Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Очаг возгорания – мебель в квартире на первом этаже. Сотрудники МЧС устранили возгорание за считанные минуты.

- Осмотр очага пожара показал, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включённого в переходник светильника, - рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности города Усолье – Сибирское и Усольского района Роман Кучерук. - Хозяйка в этот момент находилась дома. Увидев в комнате огонь, вынесла на улицу своего ребёнка и вызвала пожарных. Действия женщины были правильными и чёткими. Это позволило своевременно отреагировать на пожар и потушить его на ранней стадии. Его площадь составила 10 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал. После осмотра помещений пожарными, жильцы отправились в свои квартиры.