19 Дек. 06:45 2018-12-19T06:45:33+03:00

Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Вчера, 18 декабря, в жилом районе Падун в городе Братске на пожаре пострадала женщина. Около трех часов дня в пожарную службу поступило сообщение от соседей о задымлении в деревянном двухэтажном жилом доме по улице Гидростроителей.

- На момент прибытия первого подразделения шёл дым из окна квартиры на втором этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожарными в составе звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств были эвакуированы двое человек, ещё 7 человек самостоятельно покинули дом.

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, от которой начал тлеть матрас.

В квартире в состоянии алкогольного опьянения находилась хозяйка. Она не могла самостоятельно покинуть помещение. Пожарные помогли женщине выбраться из огня. Ее госпитализировали с отравлением угарным газом.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан всегда проявлять бдительность по отношению к соседям, которые ведут асоциальный образ жизни.