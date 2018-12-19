2018-12-19T07:40:59+03:00
Происшествия

Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян

Подозреваемых задержали
Ольга БУЕВА
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Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутянОрганизованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутянФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Группу карманников из Новосибирска задержали в Иркутске.

- За полмесяца в полицию обратились сразу несколько граждан с заявлениями о том, что их ограбили, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Было очевидно, что действуют одно и те же преступники.

Так, пенсионерка из Братска рассказала оперативникам, что днем к ней пришли люди под видом покупателей ее дома. После того, как "потенциальные покупатели" ушли, хозяйка обнаружила, что у нее пропали золотые украшения на сумму 200 тысяч рублей.

- Утром следующего дня о таком же визите в продающийся частный дом в поселке Покосном Братского района сообщили его владельцы, - говорится в сообщении. - Покупателями представились двое мужчин и их спутницы. Вместе с ними из дома исчезли ювелирные украшения и коллекция монет на сумму около 45 тысяч рублей.

В течение трех дней составили ориентировки: мужчины 42-х и 25-летнего возраста и две женщины 23-х и 38 лет.

Подозреваемых удалось задержать.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении. - Сейчас задержанные находятся под стражей. Сейчас устанавливают все эпизоды, к которым они могут быть причастны.

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