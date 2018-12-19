2018-12-19T08:03:43+03:00
Авто

При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель

По предварительной информации, несовершеннолетние находились в салоне без детских кресел
Ольга БУЕВА
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При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водительПри столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водительФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Братске около восьми часов утра между микрорайонами "Падун" и "Энергетик" столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 46-летний мужчина на автомобиле "Тойота Королла" столкнулся с иномаркой «Хендай Солярис».

- В итоге водитель "Тойоты" и трое детей, которые сидели в салоне авто, получили травмы, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - В больницу доставили двух сестер в возрасте три года и восемь лет, а также их шестилетнего брата.

Предположительно, в салоне машины дети находились без детских удерживающих устройств.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

- Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части, особенно в связи с неблагоприятными погодными условиями, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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