При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
В Братске около восьми часов утра между микрорайонами "Падун" и "Энергетик" столкнулись две иномарки. По предварительной информации, 46-летний мужчина на автомобиле "Тойота Королла" столкнулся с иномаркой «Хендай Солярис».
- В итоге водитель "Тойоты" и трое детей, которые сидели в салоне авто, получили травмы, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - В больницу доставили двух сестер в возрасте три года и восемь лет, а также их шестилетнего брата.
Предположительно, в салоне машины дети находились без детских удерживающих устройств.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
- Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части, особенно в связи с неблагоприятными погодными условиями, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.