Мошенники лишили братчанина права на квартиру

19 Дек. 08:18 2018-12-19T08:19:25+03:00

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В Братске в суд направили дело в отношении троих обвиняемых. Выяснилось, что они незаконно приобрели права на чужую квартиру. О подробностях мошеннической схемы не сообщается.

- По версии следствия, в июле 2017 года они совершили мошенничество, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области. - Злоумышленники приобрели право на чужое имущество – квартиру, принадлежащую жителю Братска стоимостью 918 тысяч рублей. Таким образом, они лишили его права на жилое помещение.

Уголовное дело направили в Братский городской суд, где назначат наказание обвиняемым.

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