На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем

19 Дек. 08:50 2018-12-19T08:50:48+03:00

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В окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области депутаты приняли изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем. Это обусловлено необходимостью привести областное законодательство в соответствие с изменениями федерального закона, положения которого вступают в силу с 1 января 2019 года.

Федеральный законодатель предусмотрел изменение порядка формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также устанавливается исчерпывающий перечень оснований исключения из списка претендентов на жилье, есть в документе и уточнения по сроку действия договора найма специализированного помещения. Введено и положение о том, что общее количество квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном многоквартирном доме, не может превышать 25 % от общего количества квартир.

- Мы продолжаем совершенствовать законодательство, направленное на поддержку семьи, материнства и детства, - отметил председатель областного парламента Сергей Сокол. - Особое внимание уделяем социально незащищенным группам населения – детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным семьям. Такие же задачи поставлены сейчас и на федеральном уровне, напомню, 2018-2027 годы объявлены «Десятилетием детства» в России.

Новый закон направлен на совершенствование процедуры предоставления жилья детям-сиротам, а также на решение вопросов их социализации. Депутаты продолжат мониторинг реализации областного закона.