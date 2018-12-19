19 Дек. 10:45 2018-12-19T10:45:17+03:00

Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

На промплощадке в Братске погиб человек.

- Трагедия на промышленной площадке произошла 18 декабря в 17.00, - говорят в Государственной инспекции труда по Иркутской области.

Трагедия произошла 18 декабря в 17.00. 35-летний сотрудник подрядной организации выполнял земляные работы. В итоге произошел несчастный случай, подробности которого пока не сообщают. Жизнь человеку спасти не удалось.

В Госинспекции по труду уточнили, что в настоящее время создана специальная комиссия, и начато расследование происшествия, которое повлекло за собой смерть мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия произошла на станции Тайшет в Иркутской области. Сильный ветер оторвал элемент кровли с одной крыш на станции. Это привело к гибели железнодорожника. От удара мужчина погиб на месте.Семье погибшего окажут юридическую и материальную помощь.