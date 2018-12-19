В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области

19 Дек. 12:35 2018-12-19T12:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале года депутаты Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрят поправки в проект закона «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года». Парламентарии намерены вынести обсуждение стратегии развития области на широкое публичное обсуждение.

- Стратегия социально-экономического развития - один из основополагающих документов, определяющих приоритетные направления развития региона, - подчеркнул вице-спикер областного парламента Александр Ведерников. – Сегодня крайне важно понимать, какими будут точки роста, как они будут вписаны в стратегию, чтобы учитывались и областные программы, и реализация нацпроектов. Публичное обсуждение и серьезная проработка этого документа должны быть направлены на то, чтобы сделать Приангарье привлекательным для инвесторов.

Проект закона, напомним, был принят на сессии Законодательного Собрания в первом чтении, сейчас работа над законопроектом продолжается. Так, губернатором области ко второму чтению внесены поправки в части формулирования целей и задач социально-экономического развития Приангарья. Для всесторонней оценки парламентарии направили проект поправок в общественные организации области, крупнейшие предприятия региона.