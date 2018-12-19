19 Дек. 13:53 2018-12-19T13:53:22+03:00

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В северную столицу иркутяне летают часто. И вот хорошая новость - в мае 2019 года авиакомпания S7 Airlines запустит регулярные рейсы из аэропорта Пулково в Иркутск. Жители Петербурга теперь смогут добраться до озера Байкал на прямом рейсе.

- Пассажиров будут перевозить современные авиалайнеры Airbus A320neo, - сообщает пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Отправиться из Петербурга в Иркутск можно будет до четырех раз в неделю. Из Пулково самолет будет вылетать в 12:50 и прибывать в Иркутск в 23:35 по местному времени. Обратный рейс из Иркутска - в 10:15. О стоимости билетов пока ничего не известно.

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