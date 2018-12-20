2018-12-20T03:28:08+03:00
Спорт

Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль

Первое место дает ему путевку на Первенство Европы
Ирина РЮТИНА
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Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль. Фото: Министерство спорта Иркутской областиВсероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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В Краснодарском крае накануне завершились всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 19-22 лет. Спортсмен из Иркутска Сергей Ярулин завоевал на них золотую медаль.

- Всего Сергей провел три боя, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Первый бой он выиграл у спортсмена Краснодарского края. В полуфинале Ярулин одержал победу над соперником из Челябинской области. В финале победил боксера из Санкт-Петербурга.

Наш земляк выступает в весовой категории 56 кг. Занимается боксом уже девять лет. Сначала тренировался в Черемхово под руководством Ивана Сафонова, затем переехал в Иркутск. Здесь тренировки проходят в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец». Победа на этом турнире дала Сергею путевку на Первенство Европы.

- Сергей немного отдохнет, а потом начнется подготовка к первенству Европы по боксу, которое состоится в марте следующего года во Владикавказе, - рассказал пресс-службе министерства тренер спортсмена.

Тренировок в штатном режиме, как правило, мало для побед на международных соревнованиях. Поэтому Ярулина ждут сборы. Первый начнется уже в январе в Терсколе.

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