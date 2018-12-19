19 Дек. 17:18 2018-12-19T17:18:48+03:00

Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Катание на коньках и лыжах, катание с горки на санках и тюбингах – все эти зимние развлечения любят и дети, и взрослые. Но, к сожалению, они травмоопасные.

- К нам обратилась местная жительница с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, расходов на покупку лекарств, - говорится в пресс-релизе Ангарского городского суда. - Она рассказала, что в новогодние праздники в январе 2018 года она со своей семьей приехала покататься с горки на тюбах на одну из турбаз, расположенную Байкале недалеко от Листвянки. На четверых человек они взяли в прокате два тюбинга. Сцепив два тюба, она и мама покатились с горы. Но, спускаясь, вылетели за ее пределы.

После случившегося женщина длительное время находилась на больничном, принимала лекарства.

Однако сотрудники турбазы отказались платить деньги. Объяснили это тем, что женщина напрокат взяла у них только тюб, а каталась за пределами турбазы.

Тем не менее, с турбазы взыскали 131 тысячу рублей.