В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы

СЕГОДНЯ 04:05 2018-12-20T05:37:45+03:00

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В торговом центре «Модный квартал» кипит деятельность уже с 6 утра. В павильоне с чаем вспыхнул огонь. От задымления сработала пожарная сигнализация, так спасатели узнали о возгорании. Пока они ехали на место ЧП охранники ТЦ сами пытались потушить пожар.

- На момент прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек обслуживающего персонала, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В 6:26 пожар был ликвидирован.

По предварительной версии сотрудников ГУ МЧС России по Иркутской области в павильоне с чаем произошло короткое замыкание. Но это еще должна подтвердить проверка.

Так как пожар произошел рано утром, торговый центр был еще закрыт, посетителей не было. Пострадавших нет. Пострадала только продукция чайного павильона на площади два квадратных метра.