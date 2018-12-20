В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 04:32 2018-12-20T04:32:35+03:00

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В следующем году водители на трассах области станут ездить, соблюдая правила ПДД тщательнее. На дорогах области прибавиться еще 60 камер, фиксирующих нарушения правил. И на федеральных дорогах, расположенных на территории Приангарья, будут запущены в эксплуатацию девять рубежей контроля. Это когда скорость измеряется не конкретно в одной точке, а на протяжении определенного расстояния.

- Всего в регионе будет функционировать с 2019 года 118 комплексов фиксации, задача которых ликвидация очагов аварийности, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Стоит отметить, что и без этих 60 камер было понятно, что далеко не все ездят в Иркутской области по правилам. Так, за 11 месяцев работы уже имеющихся видеофиксаторов зарегистрировано более 295 тысяч нарушений ПДД! В основном водители превышают скорость на 20-40 км/ч.