2018-12-20T06:38:32+03:00
Происшествия

Кредитный обман: житель Ангарска перевел мошенникам почти 27 тысяч рублей в качестве "комиссии" по кредиту

Мужчина оставил в Интернете заявку на займ и ему сообщили, что одобрено 300 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Кредитный обман: житель Ангарска перевел мошенникам почти 27 тысяч рублей в качестве "комиссии" по кредиту.Кредитный обман: житель Ангарска перевел мошенникам почти 27 тысяч рублей в качестве "комиссии" по кредиту.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ситуация не такая уж редкая. Мошенники пользуются тем, что многим, из-за того, что многим банки отказывают в кредите. Причины могут быть разными - от низкой зарплаты, неофициального трудоустройства до предудущих проблем с выплатами в срок. Пытаясь любой ценой получить средства, люди просят деньги в долг через интернет. Этого только и ждут аферисты. Одной из жертв мошенников стал 33-летний мужчина из Ангарска.

-Выяснилось, что он разместил в интернете заявку на получение кредита, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Через несколько дней ему позвонил неизвестный, который представился служащим одного из банков и сообщил, что ему одобрен кредит на 300 тысяч рублей. Однако для того, чтобы осуществить перевод, необходимо оплатить комиссию – 26 тысяч 750 рублей.

Желающий получить деньги ангарчанин перевел необходимую сумму на банковскую карту. После этого «банкиры», как и следовало ожидать, перестали выходить на связь. В полиции выяснили, что аферисты звонили с мобильных в Московской области. Накануне новогодних праздников началась потребительская суета. Жителей просят быть осторожнее.

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