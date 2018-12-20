В Иркутске обсудили проблемы дорожного движения: предложено более 20 новых развязок

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-20T07:17:59+03:00

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Программу комплексного развития городской инфраструктуры обсудили в Иркутске. На депутатских слушаньях в городской Думе разрабатывают новые идеи дорожного движения.

Инженеры из Санкт-Петербурга представили более 20 вариантов новых развязок для наиболее проблемных участков Иркутска. Например, было предложено обустроить дополнительную полосу на улице Джамбула, в результате чего движение от Иркутного моста до улицы Маяковского станет двухсторонним. Также было предложено создать дополнительный путепровод с Академического моста, чтобы в будущем расширить развязку Академического моста. Кроме того по нему предложено запустить троллейбусы и часть автобусных маршрутов с Глазковского моста. Это позволит облегчить жизнь жителей микрорайонов Университетского, Первомайского и Синюшиной горы.

- Предложенные варианты помогут решить наиболее острые проблемы, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Они также сделаны с учетом Иркутской городской агломерации, в которую входит 19 муниципалитетов.

Перечень проблемных мест был составле на основе социологических опросов и статистических данных.