2018-12-20T07:55:06+03:00
Общество

Иркутская область получила федеральные деньги на строительство объектов спорта

На 2019 год региону выделили около 415 млн рублей
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Средства федерального бюджета будут направлены на строительство в Иркутской области 11 объектов спорта.

На 2019 год региону выделено 414 млн 615,2 тыс. рублей в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

Как сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник, средства предусмотрены на строительство стадиона областного училища олимпийского резерва в Ангарске, спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское, универсального спортивного зала в селе Апхульта Аларского района, физкультурно-оздоровительных комплексов в Зиме, поселках Чунский Большой Луг, Усть-Уда, а также селах Хор-Тагна Заларинского района и Урик Иркутского района. Кроме того, федеральное финансирование направят на возведение ФОКа в Усть-Куте и бассейна в поселке Залари.

Общий объем финансирования строительства 11 спортобъектов в 2019 году составит 555 млн 835,7 тыс. рублей, из них 110 млн 214,2 тыс. рублей – из областного бюджета.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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