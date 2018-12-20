2018-12-20T09:11:22+03:00
Общество

Водителя, сбившего пожилую женщину и 11-летнего ребенка, ищут в Иркутске

Полиция просит откликнуться свидетелей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Водителя, сбившего пожилую женщину и 11-летнего ребенка, ищут в Иркутске. Фото: группа ДТП 38Rus.Водителя, сбившего пожилую женщину и 11-летнего ребенка, ищут в Иркутске. Фото: группа ДТП 38Rus.
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Внимание, розыск! В Иркутске ищут водителя, который скрылся с места ДТП, которое произошло на пешеходном переходе в микрорайоне Первомайский.

Это произошло днем 19 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе в микрорайоне Первомайский города Иркутск. Пожилая женщина переходила дорогу с 11-летней девушкой, когда их сбил автомобиль. Виновник ДТП, испугавшись последствий, тут же сбежал с места аварии.

- Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – Их состояние удовлетворительное, они получили небольшие ушибы.

Полицейские просят откликнуться возможных свидетелей случившегося. Инспекторы ДПС проводят доследственную проверку.

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