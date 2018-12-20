38-летний житель Иркутска создал нарколабораторию в подвале своего дома

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-20T09:43:26+03:00

Кроме этого у него изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области ликвидировали деятельность лаборатории по производству наркотиков. Иркутянин выращивал у себя в подвале растения, содержащие наркотические вещества. Полицейские изъяли у него почти сто готовых к продаже контейнеров с отравой, общей стоимость почти в 1 миллион рублей.

В Иркутске сыщики вышли на след производителя наркотиков. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина в подвале частного дома выращивал в горшочках растения содержащие наркотики, которые в дальнейшем обрабатывал для продажи.

- При обыске у него в подвале обнаружили 72 контейнера с расфасованными растениями, подготовленными к обработке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – А также еще 15 килограмм готовой продукции.

Кроме этого у него изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. По решению суда на время расследования его поместили в изолятор. Сыщики выясняют как именно иркутянин реализовывал запрещенные вещества.